У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17. Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.

На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Глава JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.