У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".
У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17. Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.
На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".
Глава JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.
"Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам:" Мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.