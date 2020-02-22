Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины

По его словам, ситуацию с коронавирусом в Италии оперативно довели до подразделений пограничников.

В Украине на государственной границе и в аэропортах усилят меры из-за коронавируса в Италии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Чтобы усилить наблюдение за пассажирами, которые следуют из Италии. Это около 20 рейсов в неделю через столичные аэропорты", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники будут наблюдать за состоянием здоровья пассажиров этих рейсов.