Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины

По его словам, ситуацию с коронавирусом в Италии оперативно довели до подразделений пограничников.
В Украине на государственной границе и в аэропортах усилят меры из-за коронавируса в Италии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Чтобы усилить наблюдение за пассажирами, которые следуют из Италии. Это около 20 рейсов в неделю через столичные аэропорты", - заявил Демченко.
По его словам, пограничники будут наблюдать за состоянием здоровья пассажиров этих рейсов.
"Если у нас будет беспокойство относительно состояния их здоровья, будем советовать им обратиться к медикам или вызвать на место медперсонал. Такая же ситуация в автомобильных пунктах пропуска на границе со странами ЕС, например, через Закарпатье идут автобусные рейсы из Италии", - добавил он.