В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию

На Закарпатье обеспокоены ситуацией по распространению коронавируса, ведь на территории области находятся госграницы сразу с несколькими государствами, а многие закарпатцы еженедельно выезжают, то возвращаются домой с заработков.

В связи с этим фактом депутаты Закарпатского облсовета Иван Чубирко и Виктор Русин выразили обеспокоенность ситуацией, а, в частности, отсутствием мер безопасности в пунктах пропуска на государственной границы. Ведь многие земляков регулярно посещают Италию как работники и в качестве так называемых гастрономических туристов.

Сейчас в Закарпатской ОГА уже отреагировали на ситуацию и созывают во вторник, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации.



