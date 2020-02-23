На участках разграничения остаются боевики с повязками СЦКК

В частности, отмечается, что боевиков заметили 22 и 23 февраля в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской, которая подконтрольна украинскому правительству.

На Донбассе в Станице Луганской и Золотом, на участках разграничения, продолжают незаконно находиться члены российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Об этом сообщает в своем отчете СММ ОБСЕ.

"Команда СММ видела членов вооруженных формирований между новой секцией моста вблизи Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска) и блокпостом вооруженных формирований на юг от моста", - указано в отчете.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ видели боевиков оккупационных войск на участке разведения в Золотом 22 и 23 февраля.