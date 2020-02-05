Местного жителя Закарпатской области поместили в изолятор вместе с женой - Коронавирус

Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии.

Поэтому были приняты меры, при которых мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

В Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.