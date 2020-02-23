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События Сегодня, 17:4356
Еще в одной европейской стране подтвердили Коронавирус
Сообщается, что мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее заболевший посещал Милан.
В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание dnevnik.hr.
Отметим, это уже 10 страна Европейского союза, в которой проявился китайский коронавирус.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Италии - 282 человека. Также 16 случаев произошло в Германии, 12 - во Франции, 9 - в Великобритании, по 2 - в России и Испании, и еще по 1 - в Бельгии, Финляндии и Швеции.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Хорватия  
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