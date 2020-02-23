Еще в одной европейской стране подтвердили Коронавирус

Сообщается, что мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее заболевший посещал Милан.

В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание dnevnik.hr.

Отметим, это уже 10 страна Европейского союза, в которой проявился китайский коронавирус.