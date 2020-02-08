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События Сегодня, 20:1790
Рекомендации для защиты от коронавируса опубликовал Минздрав
В частности, на сайте Минздрава опубликовано видео, в котором говорится о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса.
Украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.
Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
Также украинцам рекомендуют правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.
Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.
 


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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
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