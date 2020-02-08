Рекомендации для защиты от коронавируса опубликовал Минздрав

В частности, на сайте Минздрава опубликовано видео, в котором говорится о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса.

Украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.

Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Также украинцам рекомендуют правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.