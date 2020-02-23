Информацию о мере пресечения участникам беспорядков в Новых Санжарах уточнила полиция

"Следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По дум лицам суд рассматривает ходатайство сегодня, по двум завтра", - заявил Юрий Сулаев.

На данный момент Октябрський районный суд Полтавы еще не принял решения об избрании меры пресечения подозреваемым в беспорядках в Новых Санжарах. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, полиция подала ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.