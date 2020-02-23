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События Сегодня, 12:3852
Количество жертв коронавируса превысило 2700 человек
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.
За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.
Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
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