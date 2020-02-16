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События Сегодня, 18:35501
В Иордании собрались главы Православных церквей чтобы поставить на место зарвавшегося Варфоломея
По инициативе Святейшего Иерусалимского Патриарха Феофила в столице Королевства Иордания Аммане начало работу Совещание предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. 
Эта встреча, без сомнения, имеет огромное значение. В центре ее внимания лежат проблемы и судьбы всеправославного единства и канонической Украинской Православной Церкви. От Украины в ней принимает участие наш Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Православные разных стран возлагают на встречу в Аммане большие надежды. Многие годы Поместные Православные Церкви страждут от язв инспирированных извне расколов. Особенно остро в последнее время по единству православия ударил неканонический раскол в Украине. Дальнейшее разогревание и усиление схизмы может поставить все вселенское православие на грань грандиозного раскола, который по своим последствиям может оказаться не менее трагическим, чем раскол 1054 года.
В основе разыгравшейся на наших глазах трагедии лежат политические и меркантильные интересы безбожных политиков и иноверцев, далеких от Церкви и Православия, а также гордыня и корыстные интересы отдельных иерархов, поддавшихся внешним посулам и давлению. Огромную долю вины за происходящее несет лично патриарх Варфоломей. Его антиканоничное вмешательство в решение проблемы раскола в Украине, а также попытки вмешательства в дела других Православных Церквей являются видимыми проявлениями его папистских амбиций, его горделивого стремления занять место главы всего Православия. И для подавляющего большинства священства, и для верных всего мирового Православия эти его устремления совершенно неприемлемы. А главное - они идут в разрез с законами Церкви.
И патриарх Варфоломей, и политики разного ранга, и внешние заокеанские силы, продолжая разрушать мировое православное единство, прилагали огромные усилия, чтобы нынешняя встреча в Аммане не состоялась. 
Но, несмотря ни на что, предстоятели и представители шести православных Церквей, которые совокупно представляют три четверти православных мира, на нее прибыли, и, тем самым, продемонстрировали как поддержку Украинской Православной Церкви и ее предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, так и готовность действовать, чтобы не допустить раскол мирового Православия. 
Встреча состоялась. Дальше, будут новые встречи. И большинство тех, кто по разным причинам не приехал в Амман, наверняка примут в них участие. Ну, а на данный момент уже сам факт состоявшегося совещания – это, несомненно, победа добра и здравого смысла.  
Надеемся, что истинная вера и правда восторжествуют, и единство православия будет в очередной раз утверждено на основе святых канонов нашей Матери Церкви. Так было всегда, верим, так будет и сейчас. Будем же молиться за Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и всех участников братской встречи в Аммане, чтобы Господь дал им силы и мудрости и далее стоять на страже Истины Христовой и канонического единства православия.
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