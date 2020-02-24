Российские учёные создали пять прототипов вакцины против коронавируса

В России создано уже пять прототипов вакцины для борьбы с китайским коронавирусом нового типа. Разработка действующих препаратов против заболевания находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и тогда, когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом, — сказала зампред правительства.

Ещё об одном успехе в борьбе с распространением заболевания сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, российская тест-система была успешно протестирована в Китае, где показала отличные результаты. А вообще, в России две подобные действующие тест-системы, которые есть в каждом регионе страны.