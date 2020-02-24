Российские учёные создали пять прототипов вакцины против коронавируса

В России создано уже пять прототипов вакцины для борьбы с китайским коронавирусом нового типа. Разработка действующих препаратов против заболевания находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
— Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и тогда, когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом, — сказала зампред правительства.
Ещё об одном успехе в борьбе с распространением заболевания сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, российская тест-система была успешно протестирована в Китае, где показала отличные результаты. А вообще, в России две подобные действующие тест-системы, которые есть в каждом регионе страны.
— Мы работаем очень плотно с Всемирной организацией здравоохранения, с китайскими коллегами. Был выполнен рабочий визит в Китай, где мы смогли познакомиться с тем, как работают коллеги и оттестировать свою тест-систему, которая показала прекрасные результаты. Вместе с тем китайскими коллегами были отмечены преимущества наших тест-систем, которые хранятся при температуре +4, — сообщила Попова.