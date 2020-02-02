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События Сегодня, 20:390
Мужчина совершил самоподжог под Офисом президента
Сообщается, что неизвестный внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительного органа оперативно его потушили. На данный момент неизвестно, была ли это спланированная акция.
В Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги. Известно, что под Офисом президента сегодня митингуют медики.
Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь. Как сообщили организаторы акции медиков, он не пришел на митинг с врачами.
Спустя несколько минут мужчина объяснил, что совершил самоподжог из-за коррупции и безвластия в Украине. По его словам, у него сельский совет и Госгеокадастр якобы украли землю в Сумской области. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать землю, а также назвал свое имя - Александр Бурлаков.
Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Александр Макушенко, удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.
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