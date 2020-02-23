В Новых Санжарах стали известны результаты 48 тестов на коронавирус

По словам Турупалова, сегодня стали известны первые результаты тестов на коронавирус, которые были взяты в эвакуированных из Уханя.
Тесты на коронавирус не обнаружили инфицирования в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары". Об этом на брифинге заявил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть, мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавирус", - заявил он.
Советник главы правительства добавил, что о результатах остальных тестов на коронавирус будет сообщено отдельно.
"Ожидаем, что они (тесты - ред.) будут такие же. В любом случае Полтавская область и любая другая область готова к любым результатам и готова реагировать, если будут другие результаты, то оперативно, по плану, будет реагирование", - отметил Турупалов.