Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие

По словам представителей следственной группы, на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - сообщили правоохранители.