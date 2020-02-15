Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова

Харьковский горсовет снова проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.

На очередной сессии горсовета "за" проголосовали 52 депутата.

По словам секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Городские власти отмечают, что в течение месяца проводили общественное обсуждение. Хорошоватый заявил, что по результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 193 человек, что составляет 86% от общего количества голосов.

По его мнению, решение о возвращении проспекта имени Жукова будет правильным с точки зрения празднования 75 лет окончания Второй мировой войны и 75-й годовщины подписания капитуляции Германии.

Перед голосованием Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в законе о декоммунизации "действительно есть разночтения, которые используют определенные силы для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта". Но городские власти все равно намерены воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города.