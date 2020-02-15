Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова

Харьковский горсовет снова проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
На очередной сессии горсовета "за" проголосовали 52 депутата.
По словам секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.
Городские власти отмечают, что в течение месяца проводили общественное обсуждение. Хорошоватый заявил, что по результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 193 человек, что составляет 86% от общего количества голосов.
По его мнению, решение о возвращении проспекта имени Жукова будет правильным с точки зрения празднования 75 лет окончания Второй мировой войны и 75-й годовщины подписания капитуляции Германии.
Перед голосованием Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в законе о декоммунизации "действительно есть разночтения, которые используют определенные силы для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта". Но городские власти все равно намерены воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города.
"Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно - в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память".