Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании. Об этом сообщает Reuters.

Инфицированный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте в Италии

Как отмечается, инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.