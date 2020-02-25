Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании. Об этом сообщает Reuters.
Инфицированный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте в Италии
Как отмечается, инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.
До того в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые разы не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.