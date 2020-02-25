Коронавирус начал "независимое" распространение
В США зафиксирован первый случай COVID-19 "неустановленного происхождения". Власти американского штата Калифорния заявили, что на их территории установлен первый случай заболевания коронавирусом в США, "когда источник заражения неизвестен". Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого он был бы диагностирован. В данном случае речь идет о том, что COVID-19 начал "независимое" распространение на территории США. #коронавирусНашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
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