 

В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин

События Сегодня, 16:43161
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин
Агенты Национальной полиции охраняют бордель «Шварцвальд» в Валенсии, в котором девочка, у которой положительный результат на коронавирус не выполнила приказы органов здравоохранения, сообщили европейские источники в полиции.
Позитивный эффект на Коронавирус этой девушки заставил сегодня рано утром изолировать 86 клиентов, которые находились в здании в то время.  Проститутка, которая сейчас поступила в университетскую больницу, в ту же ночь переспала с несколькими клиентами.  По данным тех же СМИ, владельцы клубов, работники службы безопасности и уборки, официанты, девочки и клиенты в общей сложности 119 человек, каждый из которых находится в карантине до дальнейшего уведомления.  Власти опасаются, что сегодня женщины некоторых клиентов начнут собираться перед домом, чтобы попросить объяснений.
Все они были помещены в карантин в качестве меры предосторожности, хотя ни у одного из них нет признаков заражения вирусом.  Однако в течение этих 14 дней им была рекомендована нормальная жизнь внутри помещений, и им было предложено сохранять спокойствие.  Сотрудники национальной полиции представили 120 масок, чтобы использовать их.
 
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Валенсия, бордель, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество

Новости по теме

Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Сегодня, 10:27
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
Сегодня, 10:16
Каждый день будут информировать о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
Каждый день будут информировать о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
23-фев-2020, 22:30
Китайский коронавирус поразил Италию, количество зараженных превысило 100 человек
Китайский коронавирус поразил Италию, количество зараженных превысило 100 человек
23-фев-2020, 19:31
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
21-фев-2020, 15:47

Последние новости

17:26
Политика
Трёхсторонняя контактная группа обсудила особый статус ОРДО и ОРЛО а также имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
17:17
Общество
Девушка, получившая подарок природы роскошную грудь 11-го размера, стала звездой Mirror и The Sun
17:08
Политика
После Тани Черновол правоохранители решили посадить Луценко
17:00
События
Как выжить если из-за коронавируса начнутся массовые беспорядки
16:50
Политика
Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым
16:47
События
Прокурора Закарпатья проэкзаменуют на предмет соответствия совершать полномочия на этой должности
16:45
Политика
Россия выплатила за Украину $16 млрд. долгов внешним кредиторам - Путин
16:43
События
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин
16:24
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Байдена
16:10
Политика
Арсений Яценюк рассматривается Зеленским на должность Главы НБУ
16:04
Политика
Тигипко «спалили». Его больше не рассматривают на пост Премьера
15:54
Политика
«Слуга народа» учинил скандал в МакДоналдсе требуя обслужить его вне очереди
15:35
События
Главы Православных церквей из Иордании отправили послание Варфоломею. Или Всеправославный диалог по Украине или чемодан - Америка!
15:06
События
Коронавирус начал "независимое" распространение
14:39
Политика
Китай жестко загнал в «стойло» президента Белоруссии Лукашенко
14:08
Политика
Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает
14:05
События
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
13:49
Политика
Крым российским никогда не признают США
13:42
События
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
11:03
Политика
Об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах заявил Данилов

Новости ТОП-7

Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?19402
Белоруссия рассекретила архивы КГБ о преступлениях УПА13204
В Иордании собрались главы Православных церквей чтобы поставить на место зарвавшегося Варфоломея4416
ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН3510
Коронавирус добрался до Закарпатья1253
Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра610
После Тани Черновол правоохранители решили посадить Луценко604

Досуг

Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Блок питания для ноутбука - это сетевой источник энергии для портативного компьютера
Сегодня, 17:2846
Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Столкнувшись с необходимостью покупки новых "тапок” для своего авто впервые, стоит предварительно внимательно рассмотреть
Сегодня, 14:2674
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Современный ритм жизни диктует свои правила – жалко тратить бесценные свободные минуты на стояние у плиты
Сегодня, 14:2152
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Купить тормозные колодки через интернет-магазин с доставкой
Сегодня, 14:1857
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Проблемы с деньгами – кто из нас с ними не сталкивался?
Сегодня, 14:1448
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
EasyXpress: помощь в покупке автомобиля в США
Сегодня, 09:1565

События

Как выжить если из-за коронавируса начнутся массовые беспорядки
Как выжить если из-за коронавируса начнутся массовые беспорядки
Любознательность во время беспорядков губительнее, чем на корпоративе колумбийского наркокартеля
Сегодня, 17:0064
Прокурора Закарпатья проэкзаменуют на предмет соответствия совершать полномочия на этой должности
Прокурора Закарпатья проэкзаменуют на предмет соответствия совершать полномочия на этой должности
Офис Генерального прокурора сообщил, что был утвержден график сдачи экзамена для прокуроров региональных прокуратур
Сегодня, 16:4784
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин
Проститутка, которая сейчас поступила в университетскую больницу, в ту же ночь переспала с несколькими клиентами
Сегодня, 16:43178
Главы Православных церквей из Иордании отправили послание Варфоломею. Или Всеправославный диалог по Украине или чемодан - Америка!
Главы Православных церквей из Иордании отправили послание Варфоломею. Или Всеправославный диалог по Украине или чемодан - Америка!
«26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей
Сегодня, 15:35483
Коронавирус начал "независимое" распространение
Коронавирус начал "независимое" распространение
Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого
Сегодня, 15:06112
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
Стрелка ликвидировали
Сегодня, 14:0560
7 Днів