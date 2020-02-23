В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин

Агенты Национальной полиции охраняют бордель «Шварцвальд» в Валенсии, в котором девочка, у которой положительный результат на коронавирус не выполнила приказы органов здравоохранения, сообщили европейские источники в полиции.

Позитивный эффект на Коронавирус этой девушки заставил сегодня рано утром изолировать 86 клиентов, которые находились в здании в то время. Проститутка, которая сейчас поступила в университетскую больницу, в ту же ночь переспала с несколькими клиентами. По данным тех же СМИ, владельцы клубов, работники службы безопасности и уборки, официанты, девочки и клиенты в общей сложности 119 человек, каждый из которых находится в карантине до дальнейшего уведомления. Власти опасаются, что сегодня женщины некоторых клиентов начнут собираться перед домом, чтобы попросить объяснений.