Прокурора Закарпатья проэкзаменуют на предмет соответствия совершать полномочия на этой должности

У прокурора проверят знания и умения применять закон. Офис Генерального прокурора сообщил, что был утвержден график сдачи экзамена для прокуроров региональных прокуратур. Информацию обнародовали на официальном сайте ОГП.

«Утвержден график сдачи экзамена на знание и умение применять закон для прокуроров региональных прокуратур, в том числе военных прокуратур регионов Украины и объединенных сил», - говорится в сообщении.