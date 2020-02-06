Как выжить если из-за коронавируса начнутся массовые беспорядки

1.Ты слишком любопытен

Любознательность во время беспорядков губительнее, чем на корпоративе колумбийского наркокартеля. Попытка сделать селфи с толпой бунтарей может привести к тому, что кто-то из них сделает селфи с твоей бренной оболочкой.

2. Ты малоподвижен

После начала беспорядков уезжать поздно, все перекроют. Но, если видишь в новостях, что толпа все агрессивнее, а власть все растеряннее, стоит набрать припасов, наличных и ехать изучать садово-парковую архитектуру беломорских саамов.

3. Ты одет вызывающе

Никакого камуфляжа и хаки — тебя могут принять за военного и обезвредить монтировкой по пробору. А если оденешься в черное с капюшоном, силовики тебя обезвредят еще эффективнее.

4.Ты не любишь уксус

Если дома закончились трепанги и пришлось выбираться в центр мятежного города, прихвати платок, пропитанный раствором уксуса. Через него можно дышать в облаке слезоточивого газа.

5. Ты слишком современен

Навигатор найдет даже дорогу через Каракумы с указанием модных оазисов. Но только пока батарея не села. В городе, где надо обходить баррикады, бумажная карта станет спасением.

6. Ты полагаешься на слова

Во время беспорядков могут отключить мобильную связь, поэтому заранее согласуй с близкими точку встречи. Но активные дети и пожилые родители теряются даже на экскурсии по Алькатрасу. Запасись их фотографиями на случай поисков.

7. Ты любишь спорить