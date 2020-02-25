Число украинцев зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло

Количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек.
Об этом РБК-Украина сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.
По его словам, украинцев перевели в больничные учреждения из-за положительного анализа на коронавирус.
"Членов экипажа судна - сначала двух перевели в больничные учреждения в связи с выявлением положительных анализов на коронавирус. И потом еще двое наших сограждан попали в больничные заведения с теми же показателями", - заявил Коваленко.
При этом он добавил, что их состояние здоровья нормальное.
"Сейчас консул Украины в Японии находится на постоянном контакте с украинцами. Состояние их здоровья в целом нормальное", - добавил Коваленко.