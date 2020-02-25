В НСТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована

Так, согласно решению суда "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОТУ.

Отмечается, что "Суспільне" получило этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Сотрудничество бывшей государственной НТУ с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса", - пояснили в НОТУ.