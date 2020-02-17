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Дочь бывшего мэра Ужгорода объявлена в розыск в Венгрии
События
Сегодня, 15:47
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Об этом сообщается на официальном сайте полиции Венгрии.
Симону Слывыч (5 мая 1991 года рождения) подали в розыск 5 февраля 2020. Иницатор - Кишвардське отделения полиции Венгрию в связи с подделкой официальных документов.
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