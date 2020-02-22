Сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк назвал адвокат

Адвокат также сообщил, что адвокаты не подавали апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции в Украину.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина экстрагируют в Украину в течение 7-12 дней, адвокаты апелляцию не подавали. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Михаил Величко.

"Апелляцию не подали", - сказал он РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрагировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола.