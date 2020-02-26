Коронавирус не обнаружили у вернувшейся из Италии украинки

Сообщается, что по результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, ни одном из образцов не обнаружен коронавирус.
У госпитализированной с подозрением на коронавирус украинки, которая вернулась из Италии, не выявили опасную инфекцию. Об этом говорится в Facebook Центра общественного здоровья.
В центре уточнили, что у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и у человека из ее окружения коронавирус не подтвердился. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области.