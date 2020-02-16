Спутниковые каналы разблокируют в Украине

Сообщается, что с представителями медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

Основные украинские телеканалы в ближайшее время разблокируют спутниковый сигнал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Офиса президента по итогам встречи Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.