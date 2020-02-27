Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Латвии

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.

По информации Латвийского телевидения, вирус обнаружен у женщины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи организует ее перевозку в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.