На коронавирус проверили Папу Римского

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. Об этом сообщает римская газета Il Messaggero.

Пресс-служба Святого Престола пока не дала комментариев.

Напомним, 28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни . До этого понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках. Ряд СМИ писали, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.