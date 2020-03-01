На коронавирус проверили Папу Римского

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. Об этом сообщает римская газета Il Messaggero.
Пресс-служба Святого Престола пока не дала комментариев.
Напомним, 28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. До этого понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках. Ряд СМИ писали, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.
Отметим, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.