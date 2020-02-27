Условия введения карантина из-за коронавируса в Украине назвала Скалецкая

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.