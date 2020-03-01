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События Сегодня, 18:4489
Разницу между коронавирусом и обычным гриппом объяснила ВОЗ
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, COVID-19 - уникальный вирус, который не похож на обычный грипп. Однако обе инфекции вызывают респираторное заболевание и распространяются одинаково через маленькие капли жидкости из носа и рта зараженного.
Во Всемирной организации здравоохранения назвали основные различия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.
Первое отличие: COVID-19 не передается так эффективно, как грипп
"Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к COVID-19", - заявил глава ВОЗ.
Второе отличие: COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем грипп
"В то время, как многие люди во всем мире получили иммунитет к сезонным штаммам гриппа, COVID-19 является новым вирусом, против которого ни у кого нет иммунитета", - объяснил Гебреисус.
Третье отличие: сдерживать сезонный грипп невозможно в отличие от COVID-19
"Мы не занимаемся отслеживанием контактов при сезонном гриппе, но страны должны делать это в отношении COVID-19, потому что это предотвратит инфекции и спасет жизни", - отметил глава ВОЗ.
Резюмируя, Гебреисус заявил, что указанные отличия означают, что не стоит относиться к коронавирусу COVID-19 так же, как и к гриппу.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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