Перед домом заболевшего коронавирусом черновчанина бунтуют местные жители, требуя изоляции его родных.

В Черновцах местные жители собрались по подъездом заболевшего горожанина и требуют изолировать его жену в больнице.

Об этом сообщает издание Чернівецький промінь.

"Возле подъезда, в котором проживает мужчина, у которого обнаружили сегодня коронавирус собрались люди. Черновчане кричат и бунтуют. Также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что супруга больного на коронавирус еще дома", - говорится в сообщении.