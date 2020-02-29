Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса.

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Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса. Среди самых популярных покупок: консервы, крупы и средства личной гигиены. Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса. Среди самых популярных покупок: консервы, крупы и средства личной гигиены.

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