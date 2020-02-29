 

Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса.

События Вчера, 22:50328
Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса.
Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса. Среди самых популярных покупок: консервы, крупы и средства личной гигиены.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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