Первый случай коронавируса зафиксировали в Польше

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает Polskie radio.

Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.

Отметим, во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.

Напомним, о первом случае заражения новым коронавирусом сообщили еще в Лихтенштейне.