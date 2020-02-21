Уже в марте весь мир увидит новый iMac

Похоже, что в марте Apple покажет новые Mac mini и iMac. По крайней мере, об этом сообщил известный инсайдер.

Человек, скрывающийся под ником CoinX в Twitter, пишет очень редко. Но пишет он исключительно про будущие новинки Apple, и все его предсказания сбывались.

Первым его инсайдом стал нейминг будущих айфонов в сентябре 2018 года.

Спустя некоторое время он сообщил о выходе iPad Air третьего поколения и iPad mini.

А в августе прошлого года намекнул, что новые айфоны получат приставку Pro.

Похоже, Apple покажет новые iMac и Mac mini. С учётом того, что этот человек всегда активизировался за несколько дней до презентации, новинки покажут уже в марте.

Но, конечно же, хочется уже новый дизайн iMac.

Ближайшая презентация состоится, скорее всего, 31 марта.