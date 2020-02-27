США втулили полякам свои бесполезные «Джавелины» на 100 $ млн.

Javelin — противотанковый комплекс. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.

Огромный и главный недостаток — дороговизна. Один выстрел стоит $80 тыс., часто это намного больше стоимости вооружений, которые он уничтожает.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $100 млн, включая 79 пусковых установок и 180 ракет к ним. Об этом сообщило в среду управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.