Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Швейцарии

Сообщается, что 74-летняя женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Этот случай является первой смертью в стране в результате стремительного распространяющейся вспышки.

Первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.