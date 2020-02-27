Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Швейцарии

Сообщается, что 74-летняя женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Этот случай является первой смертью в стране в результате стремительного распространяющейся вспышки.
Первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.
По данным полиции, женщина была госпитализирована в кантоне Во со вторника, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием.