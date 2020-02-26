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События Сегодня, 13:4129
Еще 10 человек на коронавирус проверяют в Украине
Ляшко отметил, что эти образцы исследуются.
В Минздраве Украины заявили, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Исследуются еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сказал он.
Вместе с тем сообщим, что в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. Ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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