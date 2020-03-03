Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине анонсировали в Минздраве

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

В ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Об этом в Новых Санжарах заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 5 марта на коронавирус проверяют около 10 украинцев с характерными симптомами.