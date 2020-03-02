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События Сегодня, 20:5334
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В Челябинске выставили на продажу 32-летний ГАЗ-2410 почти без пробега. По словам владельца, с момента покупки в 1988 году «Волга» стояла в гараже и никуда не выезжала.
Согласно объявлению на сайте «Авто.ру», пробег автомобиля составляет 1650 километров. Однако в объявлении владелец пишет, что «Волга» даже не успела пройти первое техобслуживание и всю жизнь провела в гараже.
В моторном отсеке советской «Волги» установлен 2,4-литровый карбюраторный двигатель мощностью 100 лошадиных сил. В паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач.
В объявлении автор написал, что вместе с машиной отдаст будущему владельцу полный пакет документов, включая оригинальную сервисную книжку, в которой нет ни единой записи.
Сейчас автомобиль находится в Челябинске. За «капсулу времени» с заволжскими пломбами владелец хочет выручить миллион рублей.
В конце января текущего года на продажу выставили еще одну необычную «Волгу», которая стоит как новый автомобиль. Речь о редкой дизельной модификации, построенной бельгийской фирмой и выпущенной тиражом всего 120 экземпляров. Оценили такую машину в 5,5 миллиона рублей.
В декабре в одном из гаражей обнаружили «Волгу», которая простояла в гараже 20 лет. Приятным бонусом к находке был полный набор заводских аксессуаров и ящик запечатанной советской водки.
 

В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
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Теги: news, новости, Украина, Волга, 7dniv, 7dnivinfo, продажа  
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