В Италии за сутки выявили 769 новых больных COVID-19 и 41 человек умер

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.

В Италии за сутки обнаружили 769 новых больных, 41 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 3858 человек.

В Испании подтверждены 37 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В СШВ зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6284 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.