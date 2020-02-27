В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

Сообщается, что задержанный направлялся в Крым с материковой Украины, а его личностью заинтересованы российские "органы внутренних дел Керчи".

По их данным, украинец якобы совершил кражу в одном из местных магазинов и был объявлен в розыск.

В оккупированном Крыму пограничники Федеральной службы безопасности России задержали украинца. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.