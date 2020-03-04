Суд по делу МН17 шагом к установлению справедливости считают в МИД

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что уже 9 марта в Гааге начнутся судебные заседания относительно первых четырех подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского рейса МН17.

Суд по делу катастрофы рейса MH17 является первым шагом к установлению справедливости и привлечению к ответственности виновных. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных человек, 193 из которых - граждане Нидерландов", - заявили в МИД.

Отмечается, что наблюдать за заседаниями Гаагского окружного суда будут представители Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины и МИД.