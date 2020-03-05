Apple предупредила о дефиците IPhone из-за коронавируса

В памятке, разосланной сотрудникам сервисных центров Apple, рекомендуется при возникновении проблем со смартфонами клиентов, направлять на замену по почте или выдавать им временно другие устройства, имеющиеся в наличие, рассказали Bloomberg сотрудники компании.
Некоторые сотрудники розничных магазинов Apple также сообщили агентству о нехватке отдельных комплектующих и запчастей для iPhone.
Представитель Apple не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать эту информацию.
Ранее агентство сообщало, что в связи со вспышкой коронавируса Apple начала испытывать нехватку планшетов iPad Pro, также начали сокращаться поставки смартфонов iPhone 11 на мировой рынок. Компания ограничила поездки своих сотрудников в Китай, Южную Корею и Италию, просит проводить необходимые встречи в виде видеоконференций и поощряет заболевший персонал не выходить на работу.