Apple предупредила о дефиците IPhone из-за коронавируса

В памятке, разосланной сотрудникам сервисных центров Apple, рекомендуется при возникновении проблем со смартфонами клиентов, направлять на замену по почте или выдавать им временно другие устройства, имеющиеся в наличие, рассказали Bloomberg сотрудники компании.

Некоторые сотрудники розничных магазинов Apple также сообщили агентству о нехватке отдельных комплектующих и запчастей для iPhone.

Представитель Apple не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать эту информацию.