Из-за коронавируса Фейсбук закрывает офисы

Компания Facebook закрывает три лондонских офиса до понедельника, 9 марта, из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников.

Такие меры компания решила предпринять после того, как сотрудник из Сингапура, которому диагностировали COVID-19, посетил лондонские офисы Facebook 24-26 февраля.

Отметим, что в офисах компании в Лондоне работает около 3 тыс. человек. На данный момент не известно, сколько человек контактировало с зараженным.

На сегодняшний день коронавирусом в Британии заразились 163 человека, из которых двое скончались. В Сингапуре известно о 130 случаях заражения COVID-19.