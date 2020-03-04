Первый памятник Ленину установят в Германии

На западе Германии появится первый памятник российскому революционеру Владимиру Ленину .

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 6 марта суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменил запрет на возведение памятника. Его ранее выдали местные власти из-за отсутствия разрешения специального ведомства. Считалось, что новый монумент может испортить вид другого ценного памятника архитектуры, однако суд отказался считать этот аргумент существенным. Отмечается, что памятник высотой 2 метра 15 сантиметров собираются поставить члены крайне левой «Марксистско-ленинской партии Германии», открытие запланировано на 14 марта.