Все 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры Apple отправились работать домой из-за коронавируса

Apple отправили всех 12,000 сотрудников штаб-квартиры в Купертино работать на дому в связи со вспышкой коронавируса в Калифорнии.

Как сообщалось, в Калифорнии была зафиксирована первая жертва от коронавируса вне штата Вашингтон. Также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, компания отложила презентацию нового бюджетного iPhone SE 2 или iPhone 9 (точное название пока неизвестно), которое должно было состояться 31 марта.

Как пишет digitimes.com, ссылаясь на собственные источники, анонс нового бюджетного смартфона решили перенести на второй квартал этого года.