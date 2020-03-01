На выходных в Карпатах возможен сход лавин

По данным синоптиков, в ближайшие дни в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

Синоптики объявили 3 уровень опасности.

На выходных, 7-8 марта, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.