Более 100 тыс. человек заражено коронавирусом в мире

Отмечается, что количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

В результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Заболеваемость в Южной Корее превысила 6,7 тыс., Сеул объявил сегодня о 480 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 767. В Южной Корее больше всего случаев заражения вирусом происходит за пределами Китая.