Число переселенцев из Украины в Крым за год выросло в два раза

Крым в 2019 году принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Такие предварительные данные миграционной статистики привели ТАСС в Крымстате.

По данным ведомства, если в 2018 году на полуостров переселились 6 тыс. 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году - 7 тыс. 734 человека. При этом доля мигрировавших украинцев составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ. "Число прибывших из стран СНГ - 9674", - сказали в Крымстате.

В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 тыс. 600 человек, то в прошлом году - 3 тыс. 922 человека.

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.