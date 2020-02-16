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События Сегодня, 14:1774
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им "Смуглянки"
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании. 
На 12-летнего подростка из Волынской области в соцсетях развернулась травля, радикально настроенные пользователи назвали его "пропагандистом Русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями".
В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Помимо "Смуглянки", Ткачук исполнил "Синюю вечность" Муслима Магомаева и Souvenir Демиса Руссоса. Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Мальчик обошел сверстников из 23 стран, при этом жюри присудило ему не только главный приз, Максима назвали лучшим в трех отдельных номинациях.
"Смуглянка" — песня на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова. В ней воспевалась девушка-партизанка времен гражданской войны.
После Второй мировой войны "Смуглянка" в разных обработках входила в репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага и многих других.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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Теги: news, новости, Украина, Смуглянка, травля, соцсети, 7dniv, 7dnivinfo  
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